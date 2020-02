1ª Feira da Agricultura Familiar leva otimismo para produtores das comunidades de Guamaré

Considerada pelos produtores como a primeira colheita de um novo tempo para o homem do campo de Guamaré, a 1ª Feira da Agricultura Familiar aconteceu no Mercado Público de Baixa do Meio, nesta quarta-feira, 12, com o apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

O projeto pioneiro no município foi desenvolvido pela Cooperativa de Desenvolvimento Rural de Guamaré, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guamaré e FETARN, que vem prestando consultoria técnica ao município em vários projetos direcionados ao desenvolvimento da cadeia produtiva nas comunidades e assentamentos.

“O primeiro passo foi dado. Essa feira é uma vitrine e os resultados que conseguimos foram bons para divulgar e tornar nossa produção rural de boa qualidade mais acessível também ao consumidor direto, dispensando a figura do atravessador”, destacou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, José Reginaldo de Souza.

Gastronomia e artesanato

Além de produtos como repolho, batata doce, aves, carnes, ovos, frutas e peixe, a feira comercializou salgados, bolos, doces, tortas e tapiocas produzidas por mulheres de agricultores e também uma variedade de peças de artesanato que valorizam a cultura local.

A Feira da Agricultura Familiar envolveu agricultores das comunidades de Lagoa de Baixo, Assentamentos Santa Paz, Santa Maria 3 e Umarizeiro. O projeto entra em definitivo para o calendário de feiras do município, acontecendo as quartas-feiras em Baixa do Meio e a partir da próxima terça-feira, 18, no Mercado Público de Guamaré.

