58 anos: Homenagem aos profissionais de saúde, uma nobre área de atuação

Trabalhar na área da saúde, independente da função, é estar sempre pronto para enfrentar a dor do outro e sentir amor por desconhecidos. Não é fácil estar nessa posição, mas, com certeza, é um lugar de muita dignidade e orgulho. Nestes 58 anos de emancipação política, a Prefeitura de Guamaré homenageou esses profissionais tão incríveis.

A homenagem surpresa a essa importante categoria de servidor público, aconteceu nesta quinta-feira, 07, data do aniversário da cidade. O reconhecimento e a gratidão do prefeito Adriano Diógenes se refletiram em uma parada rápida da Banda Municipal de Música na frente do Hospital Manoel Lucas de Miranda.

“Eles são os nossos verdadeiros heróis, não apenas neste momento de pandemia, quando estamos enfrentando o Covid-19, mas em toda a história de Guamaré. Hoje precisamos ficar em casa e eles estão aqui por vocação e amor ao próximo”, destacou o prefeito Adriano Diógenes.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Mensagem do Marujo nos 58 anos de Emancipação Politica de Guamaré 58 anos de Guamaré: Memórias por Jandir Candeas