A Educação de Guamaré precisa de um choque de gestão

Não é de hoje que na condição de servidor público, cidadão e imprensa local, observo a forma equivocada como vem sendo tratada a Educação pública de Guamaré, apesar de todos os esforços e investimentos dos prefeitos no setor, principalmente na infraestrutura das escolas.

O fato mais recente que levou o Blog a se deslocar hoje cedo a Santa Paz, mostra o descaso da Secretaria Municipal de Educação com a Escola Bibiano Xavier, onde o prefeito Adriano Diógenes fez uma verdadeira transformação no prédio, que mais parecia um depósito de alunos, mesmo assim, a escola permanece fechada, por pequenos detalhes, devido à falta de sintonia do Secretário de Educação com os anseios daquela comunidade escolar.

É nessas horas que pais de alunos e professores sentem e lamentam a falta da “mão de ferro” da ex-secretária de Educação, a professora Jenecleide Brasão, que com muito menos recursos fez muito pelo setor e conquistou o respeito e a admiração da categoria ao fazer os professores enxergarem que “lugar de professor é na sala de aula”.

Má gestão e desvio de função

Pagando um dos maiores salários do Brasil ao professor, o município de Guamaré paga caro hoje pelo desvio de função na Educação. Bons professores estão hoje em salas de leitura e vídeo ou nos gabinetes da Secretaria Municipal de Educação, obrigando o município a contrair uma despesa extra com uma folha de professores seletistas. Aliás, sobre estes, não tenho nada a reclamar, tampouco nos cabe culpá-los pela crise que vive a educação municipal, são profissionais capacitados e por mérito dão a sua contribuição ao ensino local.

O que afirmei acima não é nenhuma metáfora. O próprio Secretário de Educação Roberto Aguiar admitiu em sua fala, na Jornada Pedagógica, no início do ano letivo, que algumas escolas tinham muito professores lotados, enquanto em outras faltava pessoal, comprometendo a qualidade do ensino.

E o mau exemplo vem de dentro de casa, basta passar dez minutos na recepção da Secretaria Municipal de Educação, para enxergar a quantidade de professores em desvio de função, ocupando cargos de chefia de departamentos, supervisão e assessoria.

IDEB de brincadeira

Os reflexos da política educacional implantada na última década em Guamaré são impactantes no IDEB das escolas e as estatísticas estão aí para comprovar. O número de analfabetos no município é ainda um dado vergonhoso, que em nada combina com o orçamento de R$ 30 milhões da pasta.

Mais do mesmo

Em 2020, mesmo com R$ 5 milhões a menos no seu orçamento, a Educação de Guamaré segue no “mais do mesmo”. Os mesmos vícios, a falta de inovações e sem números estatísticos que indiquem avanços e mudanças para apresentar à sociedade de Guamaré e aos órgãos fiscalizadores.

Rogo ao bom Deus que ilumine o Secretário e professor Roberto Aguiar para que ele aproveite esses recursos para trabalhar pela família que confia e entrega o seu filho na escola pública, porque a boa vontade do prefeito Adriano Diógenes e o olhar a mais da primeira-dama Manuella Jácome não conseguem fazer milagre.

Nota do Blog: Oremos!!!

