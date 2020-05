Eleições 2020: “A esperança é o sonho do homem acordado”. Aristóteles

Daqui a pouco mais de 150 dias, o eleitor de Guamaré terá uma grande missão: escolher o novo prefeito da cidade e os novos onze vereadores. Antes da decisão, no encontro com a urna, o ideal é analisar as opções e escolher aquela que melhor combina com o que desejamos para o nosso município.

O eleitor, antes de qualquer coisa, deve buscar uma conexão com os candidatos atendem os seus anseios e preocupações com o bem estar do povo e o futuro da cidade. Ah, a “Esperança”! Quem nunca ouviu essa palavra da boca do seu candidato preferido, na hora dele pedir o seu voto?

Todavia, hoje em dia, há um grande número de eleitores com doenças mentais, justamente por causa da esperança perdida, sofrendo com a frustração, diante da falta de compromisso e palavra, enxergando no político, a cara da traição e do desmonte da sua cidade.

Esperança também é o ato de esperar

Esperar não é fácil! Ainda mais, quando se espera tanto por uma simples atitude ou por um gesto, que depois de um longo tempo, acontece de uma forma completamente diferente daquela que sonhamos ou imaginamos.

Sugiro que os pré-candidatos ao Legislativo e ao Executivo comecem a repensar com seriedade sobre os compromissos assumidos em campanha, uma vez que o político não tem mais o direito de errar, tampouco de frustrar a esperança e a confiança depositada, traindo a si mesmo, na hora que falta credibilidade até na sua palavra.

Não há mais espaço na política para o voto de cabresto e o famoso curral eleitoral. Pensem em honrar o mínimo as expectativas dos eleitores que estarão segurando a bandeira, acreditando nas propostas de trabalho e sonhando com a dedicação e o compromisso com a cidade. Fica a dica!

