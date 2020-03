A pergunta no MDB de Guamaré é: Quem vai pedir pra sair primeiro?

Lotado até a tampa de figurões da política de Guamaré, o MDB poderá implodir antes mesmo das eleições, quando não restará mais o plano B para quem confiou e entregou o seu futuro político nas mãos das velhas raposas.

Olhando a radiografia política do momento, tanto nas nominatas que se monta para a disputa das 11 cadeiras no legislativo, quanto às costuras para a composição da chapa majoritária, não consigo enxergar nada além do que um casamento que poderá acabar antes da lua de mel.

Como a política partidária se assemelha a uma nuvem, essa é apenas uma humilde opinião sobre o cenário de hoje. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada.

“Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos”. Friedrich Nietzsche.

(Visited 73 times, 73 visits today)

Vereador Edinor propõe usar dinheiro do fundo eleitoral para ações de combate ao coronavirus Coronavírus: Policia Militar vai coibir abusos e cumprir Lei Federal e o Decreto Estadual