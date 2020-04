A Prefeitura de Rio do Fogo está fazendo a entrega do KIT MERENDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Vale salientar que com uma soma de esforços e pensando no bem estar das famílias nesse momento de crise, todos os estudantes da Rede Municipal receberão o kit, totalizando 2.400 alunos.

Serão investidos em cada remessa o valor de R$ 86.880,00, saindo cada kit por R$ 36,20. Do valor total, apenas R$ 22.305,20 foram repassados pelo PNAE/Governo Federal, tendo a Prefeitura Municipal que custear mais de R$ 64 mil, para garantir o benefício aos alunos.

“Apesar da crise financeira, não medimos esforços para garantir que os alunos tenham comida em casa durante o período de suspensão das aulas devido a pandemia. Estamos tomando todas as medidas sanitárias e de prevenção para que o vírus não se dissemine em nosso município”, detalhou o prefeito Laerte Paiva.⠀⠀

A entrega do Kit Merenda é embasada na Lei Federal 13.987/2020 que pede a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE.

