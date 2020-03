Prefeitura de Guamaré melhora estrada de acesso às comunidades de Mangue Seco I e II, e Lagoa Doce

A Prefeitura Municipal de Guamaré, através da Secretaria de Obras, e Secretaria de Agricultura, não param… As máquinas do PAC estão trabalhando em ritmo intensivo de trabalho para a recuperação das estradas vicinais na zona rural do município, melhorando o acesso da população e dos alunos até as escolas na sede.

Durante três dias, as duas secretarias somaram forças para concluir em tempo. Foram utilizados quase 100 carradas de material para recuperação do trecho que se encontrava intransitável devido às chuvas.

A população que precisava ir às sede do município ou em Macau, passavam pela via com muita dificuldade, e em tempo chuvoso ficavam ilhados com a lama e os buracos, causando prejuízos irreparáveis.

O compromisso do Prefeito Adriano Diógenes, com a população sempre foi de recuperar todas as estradas da zona rural do município, para garantir maior comodidade e trafegabilidade com segurança.

Com o trabalho de drenagem da água com areia de moro, para tirar toda umidade, além do capeamento com barro, tipo pissarro, é visível a melhora das estradas de acesso às comunidades de Lagoa Doce e Mangue Seco I e II.

A Prefeitura Municipal vem cumprindo o cronograma para melhorar cada vez mais a trafegabilidade dos veículos, deixando as estradas rurais cada vez melhor para garantindo a tranquilidade, e a satisfação dos usuários que precisa diariamente se locomover utilizando estradas vicinais.

