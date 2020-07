Ação conjunta do MPRN e PM captura foragido da justiça paulista no interior do RN

Uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), com apoio da Polícia Militar, resultou na prisão de foragido da justiça, 32 anos de idade, condenado a uma pena de 16 anos e 4 de reclusão, com sentença penal transitada em julgado, pelo crime contra a dignidade sexual de uma adolescente, ocorrido no ano de 2013, na cidade de São Paulo.

Após trabalho de inteligência desenvolvido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPRN, o condenado foi localizado e capturado na manhã desta quarta-feira (15), em Riacho de Santana, no interior do RN, por uma equipe da Polícia Militar.

A prisão é resultado de mais uma atuação do MPRN no contexto do projeto Memória, desenvolvido pelo Gaeco. Os objetivos são desengavetar crimes antigos, capturar os foragidos e levar criminosos a julgamento. O projeto Memória prioriza crimes graves, cujas penas são superiores a 6 anos de prisão em regime fechado, como casos de homicídio, latrocínio, estupro e tortura.

Disque Denúncia 127

O MPRN reforça à população que continua recebendo denúncias anônimas de crimes. As comunicações podem ser feitas pelo Disque Denúncia 127, que é um canal direto do MPRN para denúncias de crimes em geral. O cidadão pode ligar gratuitamente para o número. A identidade da fonte será preservada.

Além do telefone, as denúncias também podem ser encaminhadas por Whatsapp para o número (84) 98863-4585 ou e-mail para disque.denuncia@mprn.mp.br. Os cidadãos podem encaminhar informações em geral que possam levar à prisão de criminosos, denunciar atos de corrupção e crimes de qualquer natureza. No Whatsapp, são aceitos textos, fotos, áudios e vídeos que possam comprovar as informações oferecidas.

