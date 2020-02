Ação de inclusão no ultimo domingo do Orla de Férias na praia de Aratuá

A Prefeitura de Guamaré inseriu no ultimo domingo (16), ao segundo Orla de Férias o “Projeto Orla Inclusiva”, que contou com a interação de vários setores envolvidos na assistência à pessoa com deficiência.

O projeto visa desenvolver e trabalhar o esporte como forma de inclusão, seja ela social ou paradesportiva, motivando os integrantes e promovendo reflexão social, onde as pessoas com necessidades especiais poderão participar das atividades.

A iniciativa atraiu também pessoas com deficiência de outras cidades e teve total apoio da gestão municipal, através da interação de vários setores envolvidos nas políticas públicas de assistência à pessoa com deficiência.

