Adriano Diógenes: Um prefeito precisa da ajuda de cada um para governar para todos

Nenhum prefeito deste país afora consegue governar sozinho uma prefeitura, para que as ações com realizações aconteçam durante seu governo. Ele não chegará a lugar algum se não tiver ao seu lado pessoas compromissadas com a causa pública.

No governo do prefeito Adriano Diógenes, ele tem pregado em seus discursos a união de cada um, como por exemplo, os secretários de governo, secretários adjuntos, advogados, assessores, servidores, para que o governo possa governar para todos, unindo forças e deixando toda vaidade de lado, para que a cidade avance com rumo e prumo.

