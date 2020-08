“Adriano me devolveu a esperança de dias melhores. Estou no MDB, estou com Adriano!” Disse Itamar

Oposição perde um grande militante, um homem de linha de frente como sempre foi. Itamar Alcântara, mas conhecido por vidente, se rendeu a verdade, e a simplesmente do prefeito Adriano Diógenes, e se filia no MDB.

Em LIVE feita na noite desta quinta-feira (06), Itamar abriu seu coração e fez revelações que faz gosto de assistir e ouvir. “Não me julgue pelo o partido, me julgue pelo o meu trabalho”. Comentou.

Itamar tem usado sua voz através de lives diária falando do cenário politico administrativo, e do cotidiano, razão dele ganhar picos de audiência no horário nobre por falar o que sempre o povo quer ouvir.

“São simples as razões de eu ter declarado apoio a Adriano, ele tratou e me trata como gente, me valorizou e vi nesse careca um cidadão de bem, que pode somar e multiplicar”. Disse.

Alcântara disse ainda que a história do prefeito Adriano não se resume somente na capa do livro, mas no seu conteúdo. Uma história de livro aberto e bom de ser lido…

Cada página nos revelam o seu passado, suas lutas deste que assumiu a prefeitura. Releva proezas, contos, historias, pessoas e personagens, nos mostram o quanto ele se sente feliz quanto o resultado do trabalho aparece.

Sou pré-candidato a vereador pelo o MDB e continuarei fazendo meu tramalho como sempre fiz em prol daqueles que mais precisam de mim… O povo menos favorecidos.

