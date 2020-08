Aladim e Zé Antônio trabalham o discurso de união da oposição em Macau

Por enquanto, cada um no seu quadrado.

Com ânimos acirrados dos apoiadores nas redes sociais e os bastidores fervendo, o que é natural, uma corrente defende o nome do médico e pré-candidato a prefeito de Macau, José Antônio Menezes (DEM) e outra lança nas ruas, o nome do advogado e atual vice-prefeito de Macau, Rodrigo Aladim (PSDB).

Em conversa com os dois políticos, uma conclusão: ambos acreditam que a partir da união da oposição, ficará mais fácil vencer as eleições com um projeto de reconstrução da cidade. Zé Antônio deixou a prefeitura em 31 de dezembro de 2004 e disputou a prefeitura nas eleições de 2008 e 2016.

Aladim foi chefe e assessor de gabinete, secretário nas pastas de Tributação e Educação no município, além de acumular experiência como presidente da Macau Prev. Exerce o primeiro cargo público eletivo e pretende disputar a Prefeitura de Macau pela primeira vez em 2020.

Além da união com os Democratas, Rodrigo Aladim defende que outros partidos devem se associar ao projeto de oposição, trazendo ideias inovadoras e experiências para enfrentar o novo momento que vive o município salineiro. José Antônio Menezes administrou Macau entre os anos de 1997 e 2004. Blog Celso Amâncio

