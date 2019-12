Animação e show pirotécnico no Réveillon de Baixa do Meio e Guamaré

A festa da virada de ano será comemorada na Orla de Aratuá em Guamaré e na Praça da Juventude em Baixa do Meio. A prefeitura contratou atrações, entre elas, o cantor baiano Val Vallin, e ainda garantiu um show pirotécnico para receber o ano novo com muito brilho e alegria.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, responsável pela organização do evento, a movimentação nos dois polos começa a partir das 23 horas. A banda Doce Pecado e Breno Vaneirão, mais o cantor Bruninho Lins se apresentam na Praça da Juventude em Baixa do Meio.

Na orla de Aratuá, Doce Pecado e Breno Vaneirão, mais o cantor baiano Val Valli vão garantir a animação da festa, que deve entrar pela madrugada e seguir até o raiar do primeiro sol do novo ano, com a participação também do Dj John.

Toda a estrutura de saúde está mobilizada para atender eventuais emergências durante o evento, o que não será diferente em relação a segurança pública. A Guarda Municipal e a Polícia Militar vão garantir a ordem nos dois espaços públicos.

