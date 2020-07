Após reunião nesta sexta-feira, Flamengo confirma saída do técnico Jorge Jesus

Em nota publicada no início da noite desta sexta-feira, 17, o Flamengo confirmou a saída do técnico Jorge Jesus. Após reunião entre dirigentes do clube e técnico, o português formalizou que está de saída para o Benfica. O clube confirmou a partida do “Mister” e se manifestou oficialmente sobre a rescisão do contrato que iria até 2021.

O próximo passo para Jesus, agora, é redigir e assinar o contrato com o Benfica. O vínculo será de três anos, com Jesus recebendo um salário de 3 milhões de euros líquidos por temporada. Com ele, irão os seis portugueses de sua comissão técnica – há ainda o convite a Marcio Tannure, chefe do departamento médico rubro-negro.

Pela equipe carioca, o técnico português conquistou a Copa Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro (2019), a Supercopa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2020), a Taça Guanabara (2020) e, na última quarta-feira (15), o Campeonato Carioca (2020).

O clube terá direito a receber 1 milhão de euros, valor da multa rescisória estipulada com o Mister, quando ele renovou o contrato até junho de 2021.

Nota Oficial – Jorge Jesus

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do Clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal.

Nos 13 meses que Jorge Jesus dirigiu nosso time de futebol profissional, o Flamengo teve uma performance espetacular, conquistando a Copa Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro (2019), a Supercopa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2020), a Taça Guanabara (2020) e, na última quarta-feira (15), o Campeonato Carioca (2020).

Em nome de toda a diretoria e dos 42 milhões de rubro-negros que formam a Maior Torcida do Mundo, o nosso maior agradecimento a ele e toda sua comissão técnica por tudo o que foi feito e o nosso desejo que continuem mantendo o enorme sucesso como tiveram conosco.

O Flamengo, seguindo o que seu hino preconiza – e que tão bem Jorge Jesus representou – continuará no seu objetivo de sempre: Vencer, vencer, vencer!

(Visited 3 times, 3 visits today)

Reflexão do Dia: Sábado, dia 18 de Julho de 2020 RN registra mais de 2 mil casos e 46 óbitos por Covid-19 em 24h