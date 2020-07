Após uma semana, oficial do Exército que desapareceu é achado em Galinhos

Um oficial do exército que estava desaparecido a mais de uma semana em fim foi encontrado com vida.

Os familiares estavam aflitos sem saber noticias de seu paradeiro, e neste domingo (19), a policia militar juntamente com uma equipe da saúde de Galinhos, numa abordagem de rotina, na “operação pacto pela vida”, conseguiram identificar o cidadão e devolver a sua própria família.

Ocorrência

Segundo informações apuradas pelo o blog, por volta das 11h30min deste domingo, a PM de Galinhos, nas pessoas dos agentes, CB- Harrison, Sd- Eugênio e o Cmt da Gu Cb Olinto, que estavam na OPERAÇÃO PACTO PELA VIDA, dando apoio à equipe de fiscalização da prefeitura, fazendo o trabalho ostensivo, foram informados que havia um indivíduo suspeito em um mercadinho na cidade.

De logo a guarnição se dirigiu ao local informado, e ao abordar o indivíduo foi constatado que se tratava de um militar reformando do EB, identificado por Adão da Silva Coutinho. Os agentes constataram que ele está com problema psiquiátrico.

Segundo a PM, ele havia saído do presídio de Ceará Mirim há poucos dias, pois foi constado pelos policiais e a equipe de saúde que o mesmo estava em surto.

Por se tratar de um Militar foi acionado o EB pra conduzir de volta a Natal para ser devidamente atendido no hospital do Exército. Mesmo se folga, todo trabalho foi coordenado pelo o Comandante do policiamento de Galinhos, Cb- Wellington.

