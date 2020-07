Arraiá Dendicasa da SEMAS apresenta a realeza do reinado junino 2020

A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, realizou no mês de junho o Arraiá do Servição Dendicasa. O tradicional evento aconteceu por meo de live, transmitida no facebook da SEMAS.

Após o evento junino, aconteceu o Concurso Virtual para eleger o Rei, Rainha, Príncipe e Princesa do Arraiá, que contou com diversos candidatos dos serviços socioassistenciais.

Após dois dias de muita interação nas redes sociais da secretaria, que contabilizaram mais de 8 mil curtidas, foram anunciados os ganhadores do concurso.

RAINHA 2020:

Dona Maria José de Salina da Cruz que é acompanhada pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV Centro, eleita com 975 votos.

REI 2020:

O grande vencedor foi o senhor Severino Pedro Antunes de Baixa do Meio que é acompanhado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV Baixa do Meio, ganhando a disputa com 175 votos.

PRÍNCIPE E PRINCESA 2020:

Os irmãos Riquelme Medeiros Marinho e Rianny kevilly Medeiros de Marinho foram os vencedores aos postos com 404 e 616 votos respectivamente.

Ambos são acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV Baixa do Meio.

O Arraiá do Servicão Dendicasa se encerrou com a coroação dos ganhadores feita pelos os Coordenadores dos SCFV do Centro e Baixa do Meio, os pedagogos Tatiana Pereira e Santiago Santos.

