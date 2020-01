Artesanato e atrativos culturais de Guamaré na 25ª FIART em Natal

A 25ª edição da Feira Internacional de Artesanato, que acontece em Natal até o domingo, 02 de fevereiro, no Centro de Convenções, recebeu a presença de artesãos e artistas de Guamaré, nesta quarta-feira, 29.

O município esteve inserido na programação do Festival Cultural, no Dia das Cidades, sendo responsável por parte da agenda cultural. Artistas animaram os corredores com um cortejo alegre e colorido, chamando atenção de visitantes, turistas e expositores da feira internacional.

Houve ainda apresentação da Banda Filarmônica do município, sob a regência do maestro Diogo Moreira, que apresentou um repertório de grandes sucessos. A apresentação da peça teatral “Desejo de Katirina”, do grupo Tamanco de Pau e a participação especial do Poeta e Cordelista Francisco de Betânia, além do grupo de dança do Proarte de Guamaré, também atraíram a atenção do público que lotava a praça de eventos.

No decorrer da noite, uma oficina de artesanato com conchas foi ministrada pela Chefe do Artesanato, Rosângela Nascimento. A iniciativa com apoio da prefeitura, aconteceu através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Prestígio

Ao lado da primeira-dama, Manuella Jácome, o prefeito Adriano Diógenes prestigiou as apresentações culturais e visitou o estande que expõe o artesanato de Guamaré. A Secretária Municipal de Assistência Social, Juliana Câmara, a vice-prefeita Iracema Morais e os vereadores Edinor Albuquerque e Lisete Negreiros também integraram a comitiva do município.

Representante da cultura local, Gonzaga Filho parabenizou o prefeito Adriano Diógenes pelo apoio a ação de divulgação do município. “Muito importante este momento para a cultura de Guamaré. Aqui mostramos para o mundo o que temos de melhor na cultura e também no artesanato”, disse.

(Visited 9 times, 9 visits today)

Prefeitura de Guamaré efetua o pagamento dos servidores municipais