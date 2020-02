As imagens de Drone falam por si só… Foliões lotam avenida no último dia de carnaval em Guamaré

Impressionante a quantidade de pessoas que brincaram o carnaval nas ruas de Guamaré nestes cinco dias de folia. As imagens aéreas feitas de Drone não me deixa mentir, que não dá para ver o fim da multidão que invadiu a avenida principal da cidade.

Brincar o carnaval em Guamaré e não se jogar no tradicional arrastão do mela-mela é quase impossível. Sem bandas, grandes trios elétricos, este ano, vários paredões dos blocos carnavalescos garantiram a festa dos foliões, arrastando multidões pela as ruas da cidade, numa maratona que se repetiu desde a última sexta-feira.

Aguarde mais fotos exclusivas dos foliões no ultimo dia de Carnaval em Guamaré!

