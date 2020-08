Atividades esportivas são retomadas em Guamaré atendendo às normas sanitárias

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Esporte, libera os equipamentos esportivos do município, com restrições e horário reduzido. Orientações serão repassadas pelos educadores físicos aos frequentadores dos espaços públicos, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus.

O Ginásio de Guamaré, Ginásio de Lagoa de Baixo, Ginásio de salina da Cruz, Ginásio de Lagoa de Baixo, Estádio o Pajesão (Baixa do Meio), Estádio Ubajarão (Guamaré) e a Praça da juventude, em Baixa do Meio, funcionarão nos horários das 8h às 10h, das 14h às 17h e das 19h às 21h.

Projeto Bem Estar

O Projeto Bem Estar, desenvolvido com as comunidades de Guamaré e do distrito de Baixa do Meio, funcionará em horários reduzidos, de segunda a quinta-feira, das 15h às 18h. Serão permitidas apenas 10 pessoas por turma, com agendamento prévio pelo número: (84) 99982-7709.

A Secretaria de Esportes destaca recomendações importantes para os atletas, praticantes e demais frequentadores dos locais de treinamento. O uso de máscara será obrigatório, não podendo ser retirada durante o treinamento.

O público será orientado a troca da máscara, toda vez que a mesma estiver úmida, a máscara já utilizada deve ser acondicionando em embalagem própria. Os frequentadores dos espaços públicos devem portar a sua hidratação e não socializar, nem utilizar recipientes de outras pessoas (squezzes, toalhas e etc.).

Nos espaços equipados com bebedouros, a recomendação é que o público evite tomar água diretamente nos equipamentos. Os frequentadores deverão primeiramente higienizar, depois utilizar o seu copo ou garrafa para encher de água.

Lavar com frequências as mãos com água e sabão, ou higienizá-las com água e sabão ou álcool em gel 70%, também é uma das recomendações. “Deve-se evitar apertar as mãos ou abraçar e tocar a boca, nariz ou os olhos com as mãos”, lembrou a Secretária de Esportes, Larissa Mayara.

A Secretaria de Esportes recomenda ainda que é necessária a desinfecção do equipamento de treino com álcool 70%, antes de utilizá-lo. Manter distanciamento em torno de 2 metros das outras pessoas para qualquer situação de treinamento é outra norma que deverá ser observada.

