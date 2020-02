Audiência Pública nesta quarta-feira vai esclarecer a demarcação de terras da União em Guamaré

A Superintendência do Patrimônio da União no Rio Grande do Norte, com o intuito de divulgar, esclarecer e iniciar os trabalhos de demarcação dos terrenos da União no município de Guamaré vai realizar audiência pública, nesta quarta-feira, 19, a partir das 14 horas, na Câmara Municipal.

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, a audiência tem por objetivo os seguintes aspectos: Colher dos interessados, plantas, documentos ou quaisquer outros materiais/elementos que possam contribuir com o processo de demarcação, para o correto posicionamento da linha; Fornecer informações e esclarecimentos sobre o procedimento demarcatório; e Divulgar os trechos a serem demarcados, bem como as suas coordenadas.

“Esclarece-se que poderão ser apresentados, para contribuir com os trabalhos de demarcação, quaisquer materiais, antigos e recentes, que indiquem as características físicas/ambientais e de ocupação das áreas objeto da demarcação, tais como plantas (mapas) e fotos (antigas e recentes), ortofotos, documentos, registros cartoriais, dentre outros”, diz trecho do edital de convocação da audiência.

