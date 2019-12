Auto de Natal e chegada de Papai Noel em Guamaré e Baixa do Meio neste final de semana

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Turismo, apresenta neste final de semana uma programação especial com o tradicional Auto de Natal 2019. O espetáculo que traz a história do nascimento do Menino Jesus envolve cultura, dança, teatro e música, reunindo no elenco artistas de grupos de teatro da cidade.

A programação acontece neste sábado, 21, em Guamaré, na Orla de Aratuá e no domingo, 22, na Praça da Juventude em Baixa do Meio, sempre a partir das 19h, com concerto da Filarmônica Municipal, em seguida apresentação do espetáculo Auto de Natal e terminando a noite com lindo show para as famílias presentes.

O espetáculo “Auto de Natal: O Nascimento do Menino Jesus” tem texto e direção geral do jornalista e produtor cultural Amaury Júnior, coreografias assinadas por Victor D’Melo, assistência de direção de Maria Santos e direção de arte e figurinos de Clenor Júnior.

Após os espetáculos, acontecerá a tão aguardada chegada do Papai Noel, um momento que promete encantar a criançada. No sábado, no palco da Orla de Aratuá em Guamaré, se apresenta o cantor Mikeias Cruz e no domingo, em Baixa do Meio, João Batista do Fama.

Decoração natalina

Este ano, a Prefeitura de Guamaré está trabalhando o tema: “Natal em Família” em toda decoração natalina. Com 34 metros de altura, a árvore de natal do conjunto Vila Maria, na entrada da cidade, ganhou um presépio que representa a Sagrada Família.

Praças na sede do município, além da Orla de Aratuá e a Praça da Juventude, no distrito de Baixa do Meio, também receberam adornos natalinos e são pontos de visitação para a população nesse ciclo natalino de 2019.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Sorte de Guamaré que tem uma primeira-dama com um olhar a mais para o cidadão