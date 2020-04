Auxílio Emergencial: Famílias inscritas no Bolsa Família vão receber mais de R$ 2 milhões do Governo Federal

Uma boa notícia para as famílias de Guamaré inscritas no Bolsa Família. 1.873 beneficiários do programa no município optaram por receber o Auxílio Emergencial do Governo Federal pelo valor ser mais vantajoso que o benefício social permanente. Com isso, cerca de R$ 2 milhões de reais estarão em circulação no município nos próximos dias.

Os dados foram apresentados pelo Secretário Municipal de Assistência Social, André Bertoldo. De acordo com a assessoria técnica da SEMAS, o valor em média que essas famílias vão receber é três, a quatro vezes maior que o valor recebido pelo Bolsa Família.

Segundo André Bertoldo, a folha de pagamento do Bolsa Família em Guamaré não ultrapassa a casa dos R$ 400 mil, enquanto que somente de Auxílio Emergencial para esse público do Bolsa Família, serão depositados mais de R$ 2 milhões de reais, a partir desta quinta-feira, dia 16.

Os recursos do Auxílio Emergencial do Governo Federal foram distribuídos para os beneficiários do Bolsa Família da seguinte forma: 145 benefícios de R$ 1.800,00 (quando tem uma mãe solteira e um filho maior de 18 anos em uma residência), 1.328 benefícios de R$ 1.200,00 (mães solteiras) e 400 benefícios de R$ 600,00 (individuais).

O Secretário André Bertoldo acrescentou que aguarda ansioso que o Governo Federal libere a lista das pessoas do Cadastro Único, que tem direito ao Auxílio Emergencial, mas que não estão como beneficiários do Programa Bolsa Família.

A Secretaria de Assistência Social informa ainda que, as pessoas que não tem Cadastro Único ou não constam o CPF no Cadastro Único, caso tenham dúvidas, quanto ao Cadastro no Aplicativo da Caixa, podem buscar ajuda na Central de Cidadania, que está funcionando das 07h às 11h e 14h às 17h, de segunda à quinta-feira, e nas sextas-feiras de 08h às 12 horas. Os interessados podem ainda obter informações pelo telefone (84) 99644-0808.

