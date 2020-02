Bateu Saudade: Último dia de Carnaval agita ruas de alegria e diversão em Guamaré

Nesta terça-feira tivemos o último dia de carnaval de Rua em Guamaré. Nunca minha cabeça e meus ouvidos ouviram tanto barulho, e os meus olhos tanta gente, porque não dizer uma multidão tomou conta da avenida principal da cidade no tradicional mela-mela ao som de paredões, tudo organizado pelos os blocos da cidade, que teve o apoio da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Turismo.

Podemos afirmar que para o número de pessoas que por aqui vi aqui na cidade foi um carnaval sem problemas, o esquema de segurança feito pela Policia Militar, Policia Civil, Guarda Municipal, Conselho Tutelar e Defesa Civil, foi um sucesso absoluto, e calou os críticos de plantão.

Para o número de pessoas que passaram na cidade nesses cinco dias de folia, em minha visão, foi o maior evento que se pode ver nessa cidade, apesar de ter sido feito exclusivamente pelo o povo, sem bandas, sem artista de nome, e sem trio elétricos.

Apesar do evento ter sido realizado com pouco recursos do dinheiro público, continuo contra eventos de grande porte ser realizado à custa dos cofres públicos. É minha opinião. Conversando com o povo nas ruas, todos por unanimidade elogiaram a organização do evento feita pelos os blocos com o apoio da prefeitura.

Outro ponto que vou aqui destacar é o fato do Prefeito Adriano Diógenes, ter participado da festa no meio do povo, no meio da multidão de foliões durante os cinco dias de folia, queira ou não, sua presença deu um gás a mais na maior festa popular.

O carnaval deste ano deixou um legue de saudades em muitos foliões, das alegrias e resenhas que não foram poucas. Em 2021 se DEUS permitir estaremos novamente com nossas lentes registrando sua alegria, sua fantasia, e enviando para o mundo inteiro ver, que é possível fazer um carnaval alegre e divertido com o povo e para o povo, assim como foi o carnaval deste ano em Guamaré.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

(Visited 28 times, 52 visits today)

As imagens de Drone falam por si só… Foliões lotam avenida no último dia de carnaval em Guamaré Nota de Esclarecimento: Conselho Tutelar de Guamaré