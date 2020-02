Bloco da Cobra é destaque no domingo de Carnaval em Guamaré

O Bloco da Cobra mais uma vez foi sucesso absoluto contribuindo com o carnaval de Guamaré. A Cobra por onde passa distribuindo seu veneno chama a atenção dos foliões, seja pela a irreverência dos seus componentes ou pela curiosidade de quem sabe por onde é atirado o seu “veneno”, que pelo contrário não mata, e sim deixa o folião mais feliz e com mais energia para pular no arrastão.

