Bloco Se Joga estreará no Carnaval de Macau 2021 com a Banda Grafith

O Bloco Se Joga vai quebrar o jejum dos foliões do Carnaval de Macau em 2021, estreando com a banda sensação do RN e que arrasta multidões; a Banda Grafith está confirmadissíma para tocar no “bloquinho” e, volta à folia da Terra do Sal após cinco anos.

Os diretores do bloco, Clécio Nunes e Valentim Miranda já fecharam parceria com a banda dos irmãos Júnior, Joãozinho, Kaká e Carlinhos e, uma super estrutura do grupo Jair Doce Pecado Produções também fará parte do projeto.

Na segunda-feira (09) os diretores do bloco se reuniram com Valmir Mendonça, empresário conceituado no Nordeste e, responsável pela realização de grandes eventos no RN, que também está apostando no projeto do “Se Joga”.

Valmir Mendonça é o representante da Grafith durante o período de Carnaval.

Prévia

No dia 06 de fevereiro, a Banda Grafith vai estar em Macau lançando oficialmente o Bloco. O evento que promete muitas surpresas e emoções.

(Visited 23 times, 23 visits today)

Transformação digital traz ganhos para a gestão e o cidadão de Guamaré Nota de Pesar: Faleceu hoje aos 83 anos Seu Manezinho, Pai do ex-prefeito Dedé Câmara