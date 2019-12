Brisa do Mar termina o ano com mais uma grande vitória

A seleção de veteranos de Guamaré venceu na manhã deste domingo (22), a seleção máster de Baixa do Meio, distrito de Macau, no estádio de futebol Ubajarão, terminando o ano com uma grande vitória.

Com Gols de Nilson, Zico, Bebê Hunk, e Welder, a equipe do Brisa do Mar deu um show à parte com um bom toque de bola. Mesmo voltando de lesão, o ex-prefeito Hélio, desportista nato, ajudou sua equipe a ampliar o placar. Durante todo o tempo, a equipe de Baixa do Meio procurou virar o jogo, mas Guamaré tomou conta da partida ampliando o placar na segunda etapa. A partida terminou 4×2.

Confraternização

Os atletas das duas equipes se complementaram após a partida pela prática do bom futebol e pela confraternização, realizada logo após o jogo. A barca foi realizada no bar do Xucaio.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

(Visited 25 times, 25 visits today)

Nas vésperas do natal, perto de 150 famílias de Guamaré e Baixa do Meio recebem o “Cartão 120”