Cadeia produtiva estimulada e desenvolvimento sustentável como metas de gestão em Guamaré

O ano de 2019 foi marcado por iniciativas pioneiras da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural. O apoio técnico da FETARN foi fundamental para esse novo momento e abriu caminhos para a prefeitura criar oportunidades de trabalho e gerar renda para o pequeno agricultor e suas famílias nas comunidades e assentamentos.

Nesta quinta-feira, 19, aconteceu uma oficina de trabalho com uma palestra com o engenheiro agrônomo, Vital Carvalho Filho, Consultor da FAO BRASIL e da Unicafes Brasil com o objetivo de debater o desenvolvimento sustentável. A iniciativa faz parte das ações planejadas do Projeto de Desenvolvimento SEMEART, que vem sendo tocado em parceria com a FETARN – Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Rio Grande do Norte.

O projeto visa implantar ações que tragam melhorias para as condições de vida da população, através de um processo de desenvolvimento econômico e sociocultural, ambientalmente sustentável e com equidade de gênero, com a participação social da juventude no debate. Esse foi o foco das discussões, que se estenderam até às 13 horas, na Câmara Municipal de Vereadores.

Representatividade

Estiveram presentes representantes dos assentamentos rurais, comunidades rurais, Cooperativa de Desenvolvimento Rural de Guamaré – COODERG, equipe técnica da FETARN. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Sustentável Jose Reginaldo representou o Poder Executivo.

Parceria com o Legislativo

Na oportunidade teve a presença dos Vereadores Carlos Câmara, Edinor Melo e Eudes Miranda, presidente da Câmara Municipal, que anunciou na ocasião a sessão extraordinária que acontecerá próxima segunda-feira, 23, às 09 horas para votação dos projetos de lei que tramitam na Casa, que são fundamentais para a política de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar de Guamaré.

No encontro foi discutido elementos para planejar a dinamização econômica do município. com foco nos potenciais da agricultura familiar, assim como o aperfeiçoamento dos sistemas de produção dos assentamentos e comunidades rurais.

A captação de água e formas sustentáveis de fontes de energia como a captação de energia solar, uso de biodigestor entre outras tecnologias pautaram também o debate propositivo.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Baixa do Meio é palco do 1º Festival Natalino de Atletismo