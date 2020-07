Caixa começa a pagar nesta quarta-feira (22), novas parcelas do auxilio

A Caixa começa nesta quarta-feira (22) o pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 para 46 milhões de beneficiários, que fazem parte do ciclo 1 do novo calendário. Vão receber hoje a primeira, segunda, terceira e quarta parcelas, por meio de crédito na conta poupança digital, 3,8 milhões nascidos em janeiro.

Outro 1,9 milhão que faz parte do Bolsa Família, com o NIS final 3, também recebe a quarta parcela do auxílio nesta quarta-feira Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

