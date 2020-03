Caixas misteriosas são encontradas na praia do presidio em Guamaré

Caixas misteriosas foram vista no ultimo final de semana na praia do presidio em Guamaré. Uma vendedora ambulante, Laura, avistou a caixa e enviou a foto para a equipe de redação. De logo, o fato foi informado por ela às autoridades ambientais competentes, para que sejam tomadas as devidas providências para atestar do que realmente se trata o objeto.

O mais provável é que essas caixas se tratem de material que estava sendo transportado em alto mar e que por algum motivo (tempestade, não estar devidamente acondicionadas, etc.) caíram do navio e derivaram.

Ainda não se sabe ao certo a origem desse material, pois não há qualquer etiqueta ou placa de identificação. Em resumo, se encontrarem esses blocos na praia do presidio, tirem fotos sem problemas, e deixem para as autoridades decidirem como vão fazer o descarte adequado.

(Visited 178 times, 182 visits today)

MPRN lança painel para monitorar pandemia da Covid-19 no Estado Prefeito Adriano Diógenes faz pronunciamento pela internet às sete da noite