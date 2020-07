Câmara de Guamaré abre mão de mais R$ 100 mil do duodécimo em favor do combate a pandemia

Pelo segundo mês consecutivo, a Câmara de Vereadores de Guamaré autorizou a repassar o município por sua excelência prefeito constitucional a menor em R$ 100 mil na parcela do duodécimo para o uso integral do recurso no combate ao Covid-19. Com esse repasse já totaliza R$ 200 mil de renúncia de receita do Poder Legislativo para o município investir na saúde.

A primeira parcela foi repassada ao executivo ainda no mês junho passado. Para o presidente do Poder Legislativo, vereador Eudes Miranda, o momento é união dos poderes em benefício de toda comunidade no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

“O município precisa proporcionar ao cidadão o máximo de cuidado na proteção a saúde e nós estamos dando a contribuição do Poder Legislativo”, disse Eudes Miranda. De acordo com o presidente, a medida contou com o apoio dos demais vereadores e da Mesa Diretora da Casa.

A matéria foi deliberada em plenário da casa no dia 02 de junho de 2020, sendo aprovada à unanimidade dos vereadores presentes, sendo encaminhada em seguida ao Poder Executivo para as medidas cabíveis.

