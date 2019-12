Câmara de Guamaré vai devolver à Prefeitura o valor recorde de R$ 5 milhões

Durante sessão solene, realizada na tarde desta terça-feira, 17, o Presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda (PL), anunciou que fechará o ano de 2019 com a devolução de perto de R$ 5 milhões aos cofres da prefeitura. Esse número representa um recorde de economia promovido pelo Legislativo guamareense ao longo de toda sua história em treze legislaturas.

Um Projeto de Lei foi aprovado em sessão extraordinária na Casa, vinculando parte desses recursos a execução de obras, contemplando a construção de um Centro Esportivo, no valor de R$ 1.280.000,00 (um milhão duzentos e oitenta mil) e a construção de um Centro de Lazer com Museu Municipal, no valor de R$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil).

Os dois projetos juntos somam investimentos na ordem de R$ 2.460.000,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil) em infraestrutura. A outra parte dos recursos para fechar a conta estimada pela Mesa Diretora nos R$ 5 milhões que serão devolvidos à prefeitura não está vinculada a investimentos.

O presidente Eudes Miranda explicou que o valor exato será divulgado após o fechamento do exercício fiscal do legislativo até 30 de dezembro. “Esses recursos que serão devolvidos integraram o Orçamento da Casa e que, por medidas de contenção de despesas, voltam à Prefeitura para investimentos”, explicou Eudes Miranda, ao declarar que a iniciativa faz parte de um projeto coletivo, onde ele pode contar com a colaboração e compreensão dos vereadores para tomar medidas administrativas.

“A Câmara vem se empenhando para, além de encaminhar os trabalhos legislativos que são de sua atribuição, colaborar com a solução dos problemas de Guamaré por meio da administração de seu orçamento”, disse o presidente da Casa na presença da vice-prefeita Iracema Morais, que representou o prefeito Adriano Diógenes na ocasião. Dona Iracema recebeu os dois cheques simbólicos das mãos dos vereadores.

A Câmara de Guamaré sob a presidência do vereador Eudes Miranda já havia reincorporado aos cofres do Município um total de R$ 2 milhões em outra gestão. A devolução desse valor recorde em 2019 foi resultado de ações de redução de despesas colocadas em prática por Eudes, assim que assumiu a presidência da Câmara, em janeiro de 2019.

Apoio da mesa diretora

“Com apoio da Mesa Diretora e dos vereadores, foi possível reduzir despesas, sem deixar de investir em melhorias para o exercício das funções do legislativo”, disse Eudes. O orçamento do Legislativo foi pautado “pelos critérios de economicidade que devem orientar toda a administração pública em nosso país, em especial nesses momentos de dificuldades pelos quais passam os municípios”, ressaltou o presidente.

A sessão solene foi aberta com a apresentação do Coral Jovem Popular do IFRN Campus Centro Natal, sob a regência de Valdier Ribeiro, seguida pelo poeta e cordelista Francisco de Betânia. Ao final da sessão, em clima de cofraternização, autoridades, servidores da Casa e convidados conheceram a decoração natalina instalada na fachada Câmara Municipal, sob os acordes da Filarmônica de Guamaré, que fez uma belíssima apresentação.

A última sessão solene de 2019 também foi marcada pela apresentação de um balanço com ações empreendidas ao longo ano, a título de prestação de contas à população. A sessão contou com a presença de familiares dos vereadores, Eudes Miranda, Carlos Câmara, Lisete Negreiros, Edinor Albuquerque, Miranda Júnior, além de ex-vereadores, dos ex-prefeitos Hélio Willamy e Dedé Câmara, servidores da Casa, autoridades religiosas, secretários e assessores do município e da população em geral, que lotou o plenário.

