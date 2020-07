Câmara instala dispenser de álcool em gel em setores de atendimento ao público e vai distribuir máscaras

A Câmara Municipal de Guamaré adquiriu totens com dispenser de álcool em gel, com pedal para ajudar no enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). Os equipamentos juntamente com dispenser de parede foram distribuídos em diversos setores da sede do Poder Legislativo.

A aquisição dos equipamentos auxiliará na higienização e prevenção da população que busca atendimento no serviço público, garantindo, desta forma, a segurança do cidadão e dos servidores públicos, reduzindo a possibilidade de contaminação e transmissão em decorrência da Covid-19.

O equipamento foi colocado nos pontos de maior fluxo de atendimento público, tais locais como, portaria, protocolo, plenário e no corredor que dá acesso aos gabinetes dos vereadores. Apesar do recesso parlamentar, a Câmara Municipal mantém suas atividades administrativas.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda, esclarece a necessidade de alternativas para ajudar na proteção da população. “São muitos os cidadãos que precisam, mesmo diante de uma pandemia, acessar os serviços públicos presencialmente. Desta forma, precisamos garantir o máximo de segurança a essas pessoas. Pensando nisso, a Câmara Municipal tem criado estratégias, a exemplo de campanhas em redes sociais e somado esforços para amenizar os riscos a população”, destaca Eudes, adiantando que a casa legislativa também adquiriu máscaras para os servidores e fará distribuição com a população. “O uso de máscaras já é obrigatório à servidores e ao público em geral ao entrar no prédio da Câmara Municipal de Guamaré e com a higienização das mãos o risco de contágio diminui bastante, assim, nós servidores, bem como, a população que busca atendimento, estaremos mais seguros”, concluiu Eudes Miranda.

