Câmara Municipal emite nota de pesar pelo falecimento da ex-vereadora Terezinha Rodrigues

É com profundo pesar que a Câmara Municipal de Guamaré, vem em nome de todos os Vereadores e funcionários da Casa se solidarizar com os familiares da ex-vereadora Terezinha Rodrigues, que faleceu na tarde desta quinta-feira, 02 de Janeiro de 2020, no Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda.

Dona Terezinha Rodrigues exerceu o cargo de Vereadora de Guamaré na Legislatura 1977 à 1981 e deixa como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação à família e aos amigos, somado aos relevantes serviços prestados ao nosso município.

Guamaré perde uma grande mulher, que deixa exemplos de espírito público e honestidade, um ser humano cumpridor de seus deveres.

Rogamos a Deus que conforte o coração enlutado dos familiares e amigos neste momento de dor e saudade.

O corpo de Dona Terezinha será velado no Centro de Velório de Baixa do Meio e o sepultamento está marcado para às 16h desta sexta-feira, 03, no cemitério público de Baixa do Meio.

Guamaré, 02 de janeiro de 2020

Eudes Miranda

Presidente

