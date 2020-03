Capacita Saúde segue cronograma com servidores da Farmácia Básica

Lançado em 2019, o programa Capacita Saúde vem beneficiando todas as categorias de servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré. Na última semana, os profissionais responsáveis pela entrega de medicamentos nas farmácias básicas do município passaram pela Capacitação do Sistema Horus.

Durante a capacitação, a farmacêutica Valéria de Oliveira apresentou as novas funcionalidades do sistema Horus, que visam oferecer mais autonomia para operar o programa. Para o Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais, o intuito da capacitação foi melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários e também otimizar os recursos financeiros.

“O acesso ao sistema permite monitorar e avaliar as ações da assistência farmacêutica em tempo real, ou seja: a utilização desse sistema permite maior transparência dos serviços prestados”, destacou Fabrício Morais, otimista quanto aos resultados do projeto Capacita Saúde em todos os setores.

O Secretário Municipal de Saúde acrescentou ainda que na oportunidade da capacitação foram tiradas dúvidas dos servidores e alinhado a padronização das práticas da farmácia básica municipal para melhor atender à população.

