Carnaubais dá o grito de esperança e liberdade no 1º de maio

Decepcionada com a atual gestão, a população de Carnaubais protestou nesse primeiro de maio, cobrando saúde, assistência social e respeito do prefeito Thiago Meira. A cidade acordou cedo com pipocaço de fogos e buzinaço também em solidariedade aos servidores que tiveram salários cortados e perderam direitos conquistados.

Espontâneo e em vários pontos da cidade, o movimento também chamou atenção da população com faixas que externavam o descontentamento da população com o gestor municipal e cobravam transparência na aplicação dos recursos públicos.

No programa que apresenta em uma emissora de rádio da cidade, o líder político Dinarte Diniz destacou a coragem da população em protestar contra os desmandos no prefeito Thiago Meira. O ex-prefeito Júnior Benevides também falou do momento que passa a cidade e se solidarizou aos servidores do município que perderam direitos e tiveram cortes nos salários.

