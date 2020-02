Carnaval 2020: Saúde bem avaliada na prevenção e no pronto atendimento

Inspeções prévias, capacitações profissionais, planejamento e muita orientação à população. Essas foram as principais frentes da Operação Carnaval da Secretaria Municipal de Saúde com o apoio da Prefeitura de Guamaré.

Com foco na prevenção de riscos à saúde pública, a atuação especial começou uma semana antes do carnaval com a Blitz da Saúde. Durante os dias de folia, o Hospital Manoel Lucas de Miranda registrou 863 atendimentos no Pronto Socorro, enquanto que as equipes que atuaram na concentração dos blocos distribuíram 3 mil kits com preservativos e protetor solar.

O secretário municipal de Saúde, Fabrício Morais destacou o empenho das equipes envolvidas na Operação Carnaval e agradeceu o apoio recebido por parte do prefeito Adriano Diógenes. “O trabalho de reuniões de planejamento foi consolidado de maneira positiva, para que as atividades fossem realizadas com agilidade e presteza no atendimento ao folião”, afirmou.

