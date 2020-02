Carnaval 2020: Secretaria de Turismo contabiliza balanço positivo da folia

Um Carnaval de expectativas superadas e bons resultados para a economia da cidade de Guamaré. A edição 2020 do Carnaval reuniu um grande público que desfrutou das belezas naturais da cidade e da hospitalidade do povo guamareense.

Um destaque dessa edição, segundo a Secretária de Turismo Mohana Arnold, foi a quantidade de visitantes de outras cidades da região que prestigiaram os festejos carnavalescos. “Todos os dias Guamaré recebeu um bom público flutuante de cidades vizinhas para brincar no arrastão ou simplesmente para visitar a nossa orla com a família”, destacou Mohana.

Entre os foliões entrevistados pela assessoria de imprensa da prefeitura, 97% dos entrevistados recomendaria o Carnaval do Guamaré e perto de 100% afirmou que pretende retornar para o ciclo festivo da cidade em 2021.

O gasto médio diário dos visitantes chegou aos R$ 90,00, sendo a maior parte para o consumo de bebidas ou comidas. “Esse recursos aqueceram o comércio, principalmente o setor informal com o trabalho dos ambulantes que esperam pelo carnaval para faturar um extra”, pontuou Mohana.

O mel, o esquema de saúde e segurança e a organização do arrastão também foram pontos considerados positivos pelos foliões. “Estou pela primeira no carnaval daqui e desejo voltar no ano que vem”, disse Joana Lima, estudante de Direito em Mossoró.

Dona Maria das Dores Miranda, 68 anos, não brinca mais carnaval, mas se animou com a passagem da bandinha de frevo formada por músicos da cidade. “Isso aqui é muito bom e me traz recordações de outras épocas de festa ”, disse ao elogiar a iniciativa da prefeitura em resgatar o carnaval de tradição.

Arrastão da limpeza

O prefeito Adriano Diógenes participou efetivamente das festas carnavalescas no meio dos foliões, onde pode sentir de perto a aprovação popular do evento. Na manhã da quarta-feira de Cinzas, a prefeitura organizou o arrastão da limpeza, reunindo os garis de Guamaré e Baixa do Meio, além de alguns servidores públicos que trabalharam na organização do evento.

O Prefeito Adriano Diógenes e a secretária municipal de Turismo, Mohana Arnold caíram na folia e receberam os elogios dos agentes da limpeza. “A festa mais popular do Brasil não podia terminar diferente”, avaliou o prefeito, agradecendo a todos os envolvidos diretamente na organização do Carnaval e principalmente ao folião da cidade e aos visitantes. “O nosso povo festeiro foi o grande responsável pela animação desse carnaval também de paz”, concluiu.

(Visited 24 times, 24 visits today)

Carnaval 2020: Saúde bem avaliada na prevenção e no pronto atendimento