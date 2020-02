Carnaval 2020: Secretaria de Turismo reúne diretores de blocos e ambulantes

Com objetivo de oferecer um carnaval organizado para os foliões, a nova Secretária Municipal de Turismo de Guamaré, Mohana Arnaud vem mantendo contato direto com todos os setores envolvidos com a folia momesca.

Nessa quarta-feira, 5, uma reunião com representantes de todas as secretarias da gestão municipal que estão na organização do evento traçou o planejamento estratégico com vistas a atender bem o folião de Guamaré e os visitantes, durante todo o período de momo.

A Secretaria de Turismo também reuniu os diretores de blocos de paredão e vendedores ambulantes. O ponta pé no carnaval de Guamaré acontece nos próximos dois domingos, 9 e 16, com a realização do Orla de Férias, na orla de Aratuá, sob a organização da Secretaria de Esporte com o apoio das secretarias de Assistência Social, Turismo, Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

