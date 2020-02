Carnaval de Guamaré: Prefeitura garante mais um dia de muita animação

A folia no Carnaval de Guamaré não para. Neste domingo (23), as ruas do centro da cidade foram tomadas novamente por foliões para curtir o terceiro dia da festa momesca. O prefeito Adriano Diógenes, acompanhado da primeira dama, Manuella Jácome, conferiu, mais uma vez, tudo de perto e caiu na folia.

O chefe do executivo municipal falou da organização e empenho para a realização do carnaval. “Várias secretarias são envolvidas no evento. Preparamos tudo com muito carinho, para promover um carnaval da paz, da alegria e da descontração. Isso gera emprego e renda e movimenta toda a cidade”.

Para a turista paraibana, Gisele Santos, de 22 anos, o carnaval de Guamaré está aprovado. “Já fui a outros carnavais aqui na região e, no ano passado, ouvi falar muito bem do carnaval de Guamaré. Resolvi conhecer e não me arrependi. Estou adorando!”.

Segundo avaliou a Secretária Municipal de Turismo, Mohana Arnold, a terceira noite de folia transcorreu dentro da normalidade, sem registrar ocorrências policiais. O comércio de ambulantes também comemora o sucesso da festa e vem faturando bem com a venda de bebidas e alimentos.

