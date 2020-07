Carro pipa em Carnaubais servindo ao companheiro de chapa do prefeito

Enquanto os pequenos agricultores de Carnaubais (RN) sofrem com a escassez de água e são acusados no rádio pelo prefeito Thiago Meia de “roubarem água da adutora”, o caminhão pipa do PAC, que deveria está sendo utilizado para matar a sede do povo, abastece a casa do pré-candidato a vice-prefeito Júnior Liberalino.

O estranho é que enquanto falta água na casa do pobre, a família que tem bastante condições financeiras para pagar um pipa particular consegue tirar a água da boca do povo de Carnaubais e levar para a sua cisterna particular.

“É uma pena, porque quem sofre na mão desse prefeito sem alma e sem coração é a população de nossa cidade que precisa de um prefeito que more aqui e trabalhe por todos”, disse o morador que mandou a foto com o flagrante do desvio de função do veículo adquirido com recursos do governo federal. Fonte: Blog R. Pires

