Cartão Renda Cidadã: Comércio local tem um impacto positivo!

O crédito dos cartões do programa Renda Cidadã já está liberado para compras de gêneros alimentícias no comércio local. O prefeito Adriano Diógenes, autorizou o pagamento referente ao mês de fevereiro, lembrando que na sua gestão, mais famílias foram assistidas com esse importante benefício social, que garante a segurança alimentar, dentro de critérios estabelecidos por lei municipal.

(Visited 61 times, 61 visits today)

MP oferece mais 3 denúncias em caso de doação irregular de terrenos em Jucurutu Renda Cidadã: Nota de Esclarecimento