Case de sucesso: Redes sociais da Prefeitura de Guamaré dão uma pausa na atualização diária

Alcançando a marca de 12 mil seguidores, o perfil do Instagram da Prefeitura de Guamaré é um case de sucesso na mídia institucional da região.

O conteúdo tem despertado o interesse de jornalistas e chegou a gerar pautas espontâneas até em emissoras de TV, a exemplo da Inter TV Cabugi e TCM Mossoró.

A conta do Instagram juntamente com o perfil do Facebook institucional dá um tempo das atualizações diárias, obedecendo à legislação eleitoral.

Até aqui, as redes sociais institucionais de Guamaré apontaram um crescimento em seguidores e audiência, refletindo o trabalho competente a quatro mãos dos jornalistas Celso Amâncio e Max Almeida, com a colaboração também do Blog Guamaré em Dia.

Esse trabalho rendeu o destaque merecido e a visibilidade aos perfis entre as contas institucionais das prefeituras da região salineira e Costa Branca.

Esse resultado não aconteceu à toa, é fruto da dedicação quase que exclusiva dos dois jornalistas a Prefeitura de Guamaré, assim como o respaldo do prefeito Adriano Diógenes e o apoio dos colegas secretários da equipe de Governo.

Nos dois perfis, o até breve da equipe de comunicação da prefeitura.

ATÉ BREVE- Em virtude da legislação eleitoral, a gente precisa dar um tempo nos nossos canais de comunicação.

Em breve voltamos a informá-los sobre as ações públicas realizadas em nosso município.

No portal guamare.rn.gov.br, o cidadão tem acesso ao endereço e aos telefones das secretarias e a serviços on line como a plataforma 1Doc e a Ouvidoria Virtual.

(Visited 37 times, 37 visits today)

Guarda Municipal prende homem com arma de fogo em Guamaré Legislativo em Pauta: Câmara Municipal realizará sessão ordinária nesta terça-feira, dia 18