Caso de Polícia: O que leva uma pessoa a criar um perfil fake criminoso em Guamaré?

As redes sociais vêm sendo invadidas por fakes, perfis falsos do Facebook, Witter, instagram, Youtube, Whats App, criados para acobertar a covardia de alguns que não têm coragem de assumir sua própria identidade para atacar pessoas de bem, entrando na rede, e usando o perfil alheio.

Os fakes agridem pessoas com calúnias, crimes, fraudes, invasão de privacidade, mentiras… de tudo um pouco ferindo a honra de muita gente. Combater este tipo de crime na internet sempre foi um grande desafio, mas não é impossível de elucidar quando se tratar da justiça investigativa.

A polícia já vem investigando cuidadosamente na rede o comportamento de suspeitos que insistem neste crime em Guamaré e na região salineira, e trabalha numa linha de investigação para identificá-los em tempo, e dar uma resposta à sociedade e a vitima prejudicada.

Ontem (25), foi a vez do Blog Guamaré em Dia ser atacado novamente por um Fake. O criminoso criou um e-mail e um canal no Youtube, e colocou o nome do Guamaré em Dia, para publicar os vídeos com as delações do ex-diretor da Câmara Municipal, Júlio Cesar, se passando pelo o portal.

Ao tomar conhecimento hoje (26), acionei as autoridades da justiça, tendo em vista que fica a entender que a publicação tinha sido feita pelo blog na rede. Um processo que está sobre segredo de justiça, e por esta razão levarei o caso ao Ministério Público.

O fake, ao criar o canal no Youtube, deixou erros grosseiros que será fácil identificar pelo o IP de conecção da rede. A maldade estampada se deu ao abrir o canal no dia 25 de Março de 2020, com o único objetivo de usar o nome do blog para publicar os vídeos da delação de Júlio ao MP.

De duas uma, ou o Fake entende que o portal tem muito acesso e credibilidade na cidade, ou tentou de alguma forma denegrir a imagem deste veículo de comunicação que foi criado para servir ao povo, razão da nossa credibilidade.

O que resta agora é aguardar em tempo a resposta da justiça, depois de juntada as peças do quebra-cabeça do fake (prints de conversas, comentários em grupo de what app e compartilhamento) e das pessoas envolvidas. Tudo foi entregue a justiça.

Breve, iremos publicar no blog Guamaré em Dia, o autor (a) do mundo dos vivos, para que sirva de exemplo para outros criminosos, que o crime não compensa para quem decide na vida viver fazendo maldades atrás de um fake News.

Aguarde!

(Visited 81 times, 134 visits today)

Prefeitura antecipa pagamento de salário aos servidores Eleições 2020: O Leão se uniu com a raposa velha