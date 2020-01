Cenário politico deve se definir após carnaval em Guamaré

Questionado agora há pouco pelo Blog de Celso Amâncio, se saída do ninho dos bacuraus para o PSB do deputado estadual Hermano Morais estaria nos seus planos, o ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (MDB) foi cauteloso ao afirmar que somente após o carnaval definirá o seu destino político.

Enquanto isso, no mesmo grupo político, liderado por Hélio, existe a especulação da candidatura à reeleição do atual prefeito Adriano Diógenes (MDB), que vem evitando falar em política, mas deve tomar uma posição e anunciar o seu projeto para 2020.

Nas fileiras da oposição, quem observa mais de perto o cenário, acredita que os efeitos do resultado da última eleição suplementar do município, devem estimular mais de uma candidatura à prefeito, onde tem quem deseje apenas marcar espaço no cenário, pensando lá na frente e na nova composição da Câmara Municipal, que ganha em janeiro de 2021 mais duas cadeiras. Fonte: Blog Celso Amâncio

