Chuva de bala neste exato momento em Salina da Cruz

Um homem identificado por Steffan Brollin foi alvo agora a pouco de vários disparos a queima roupa na porta de sua residência, na comunidade de Salina da Cruz, precisamente na rua de pandora.

Segundo as primeiras informações colhidas no local, homens encapuzados chegaram num veículo entraram na rua, e ao avistar a vitima já foram atirando, cerca de dez disparos foram ouvidos.

Ele foi socorrido para o Hospital Manoel Lucas de Miranda em estado grave. A Polícia Militar já se encontra no local, e outras viaturas estão em diligências em busca de localizar os criminosos.

Atualizando – I

Chega a informação na redação do blog que o homem vitima dos disparos de arma de fogo hoje pela manhã em Salina da Cruz não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Atualizando – II

Segundo a PM, Murilo identificado como irmão da vitima, disse que quando ouviu os disparos se abrigou, e ao sair de dentro de casa o irmão dele Steffan já estava no chão.

Ai ele o socorreu para hospital ainda com vida, mas afirmou que não chegou a ver os autores dos disparos. Disse ainda a autoridade policial que seu irmão era envolvido com tráfico de drogas, mas tinha parado de vender, e que não sabia as razões deste atentado.

