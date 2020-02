Circuito de Vela: Grande final do campeonato será neste final de semana

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, e da Secretaria de Turismo, em parceria com a Colônia de Pescadores da zona Z-7, vai realizar neste final de semana a grande final do primeiro Circuito de Vela na Praia do Rio Aratuá.

O circuito deu inicio no ultimo dia 1º de fevereiro, e neste domingo, dia 16, o público irá conhecer o campeão e o vice das categorias, onde logo após acontece a entrega das premiações aos competidores. Trinta e quatro duplas participam da competição nas modalidades canoa pequena e canoa grande.

Veja como está a classificação:

