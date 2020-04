Com o trabalho de artesãs, Prefeitura de Guamaré vai distribuir 3 mil máscaras em tecido

Idosos e portadores de doenças crônicas no município de Guamaré vão receber máscaras em tecido 100% algodão. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Diretoria do Trabalho e da Chefia de Artesanato, com apoio da gestão municipal e faz parte do Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid/19).

Serão entregues 3 mil máscaras em tecido 100%, que estão sendo confeccionadas voluntariamente por artesãos, com a ajuda das costureiras da cidade, que tem abraçado a ação em combate ao Coronavírus. A iniciativa conta ainda com o apoio do Banco Santander, que tem parceria com o município de Guamaré, através do Programa Parceiro do Idoso.

Segundo o Secretário Municipal de Assistência Social, André Bertoldo, além das máscaras, 300 kits de higiene pessoal serão entregues ao público assistido nessa iniciativa da prefeitura. Panfletos com orientações de prevenção ao contágio ao Coronavírus também foram confeccionados e serão distribuídos na ação.

A Prefeitura de Guamaré informa que os voluntários que desejem ajudar na confecção das máscaras, podem procurar a Central da Cidadania do município, através do telefone (84) 99644-0808.

