Complexo de Proteção Social Especial e Centro de Atendimento a Pessoa Idosa são conquistas históricas em Guamaré

Duas importantes obras que estão sendo tocadas pela atual gestão municipal de Guamaré vão ficar de legado para as futuras gerações. Um Complexo de Proteção Social Especial e um Centro de Atendimento a Pessoa Idosa farão parte dos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e são conquistas históricas para as políticas públicas do município.

O Complexo de Proteção Social Especial está sendo construído em uma área de pouco mais de 500 metros quadrados, dividida em ambientes com salas para atendimento ao público, banheiros, auditório e brinquedoteca, entre outros espaços. A obra encontra-se com 65% de sua estrutura de alvenaria concluída e o complexo quando estiver funcionando vai atender as demandas das Políticas Públicas que assistem a criança e o adolescente, completando estruturalmente a rede de atendimento para esse público.

“Esta obra é inédita no município, uma vez que, ela sendo executada com recursos financeiros do Fundo Municipal da Infância Adolescência de Guamaré, uma ação deliberada pelo colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA com contrapartida financeiro do próprio município”, destacou o Secretário de Assistência Social, André Bertoldo.

Média e alta complexidade na Assistência Social

No novo prédio serão oferecidos os serviços de média e alta complexidade para garantir a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Dentro do complexo irão funcionar também os serviços do Renascer: Programa de Medidas Socioeducativas de Guamaré, o Programa Família Acolhedora, a sala de Escuta Especializada e os demais Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI dentro da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Política Pública para Idosos

O Centro de Atendimento para a Pessoa Idosa de Guamaré teve suas obras iniciadas no mês de julho deste ano e contará com pouco mais de 500 metros quadrados de área construída, divididos em duas salas multiuso, recepção, salas administrativas, banheiros, piscina, salão de festas, cozinha e espaço para refeições. Os dois projetos são do arquiteto do município, Artur Teixeira.

O equipamento é uma obra deliberada a partir do Plano Municipal de Atendimento para a Pessoa Idosa, sendo uma iniciativa conjunta entre o poder público e a sociedade civil com acompanhamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Parte dos recursos financeiros é oriundo do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa- FUMPI com contrapartida do orçamento público municipal.

“É uma conquista inédita para o município. Pela primeira vez na história de Guamaré conseguimos captar recursos financeiros para o FUMPI, que foi deliberado para ser aplicado na construção deste importante equipamento público que irá atender a pessoa idosa na forma da lei”, explicou o Secretário de Assistência Social, André Bertoldo.

O Centro do Idoso que está sendo construído em Guamaré é uma parceria que o município tem com o Programa Parceiro do Idoso, da área de investimento social do Banco Santander. Neste espaço será atendida à pessoa idosa com o Projeto Espaço Viver Melhor: Escola do Amanhã. “Será trabalhada a educação social para o uso de novas tecnologias, além dos serviços hidroginástica e as atividades de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, tipificadas dentro do PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família”, explicou André Bertoldo.

Com esta iniciativa inédita, todos os serviços para esse público serão concentrados no mesmo espaço físico, oportunizando maior convivência comunitária para a pessoa idosa de Guamaré como preconiza o Estatuto da Pessoa Idosa e a Política Nacional da Pessoa Idosa.

