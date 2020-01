Comunicado: Secretaria de Educação abre matricula para o ano letivo de 2020

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, comunica aos pais ou responsáveis dos educandos da rede municipal de ensino, que as matrículas para o ano letivo 2020, estarão abertas do dia 13 à 31 de Janeiro, das 7h as 11 e das 14h às 17h.

(Visited 9 times, 9 visits today)

Direito de Resposta: Arquidiocese de Natal se manifesta sobre vendas das terras da Santa em Guamaré Trabalhando: Prefeitura inicia obras de drenagem no Conjunto Vila Maria