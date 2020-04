Concurso Público – Comunicado: Câmara Municipal de Guamaré

A Câmara Municipal de Guamaré comunica através da mesa diretora, a todos os aprovados do concurso público FUNCERN/2019, para os cargos públicos neste Poder Legislativo, que após a expedição de certidão atestando a não judicialização ou ponto controverso no certame, estaremos convocando e empossando os aprovados logo que encerre o estado de calamidade no Estado do Rio Grande do Norte.

Guamaré/RN, 31 de Março de 2020

Mesa Diretora da Câmara Municipal

